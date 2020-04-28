Атлет Сергей Шубенков: о допинге, темнокожих спортсменах и симпатиях к шестовичкам

Аргументы Недели → Спорт 13+

28 апреля 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Чемпион мира и лучший спортсмен десятилетия в беге на 110 м с/б по мнению американского журнала Track and Field Сергей Шубенков дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». Приводим выдержки из этого разговора.

О преимуществах темнокожих над белыми в спринте:

- Думаю, правда посередине. Если брать Америку, то гетто и социальные лифты там работают. Это касается также стран Карибского бассейна. Или вот недавно читал про Кению — что у них стайеры так бегут не из-за генетики, а из-за подхода к тренировкам. Хотя, мне кажется, она тоже влияет. Но главный фактор все-таки мотивационный — там нищета и делать нефиг. Спорт хороший способ прорваться по жизни. С этим же связано, что с допингом там «полный порядок».

О мировом рекорде на 100 м от белого парня:

- Читал материал, что четыре лучших результата после 9,58 Болта показали те, у кого потом были дисквалы. Так что дело не в цвете кожи. Думаю, белый может побить рекорд. Вполне. …В какой-то другой реальности.

- Должны ли спортсмены, которых уличали в допинге, извиняться?

- Надо смотреть индивидуально. Если человек по незнанке хаванул что-то не то, не прочитал этикетку - а такое тоже бывает - они вполне себе рады раскаиваться. И моментально начинают это делать. А если там метаболиты стероидов, то я не знаю. В смысле ты раскаиваешься? Ни фига себе, блин. Что ж ты, когда кушал не раскаивался? Это примерно как со Степановой. Вот мне очень понравилось, что ее в итоге не допустили на Олимпийские игры. Сказали: «Мадам, вы раскаялись только когда вас поймали».

- Допускаете, что спортсмен может не знать, что ему вводят ЭПО?

— Ну, я же не знаю. У меня такого не бывает. Мне левые уколы никто никогда не ставит. А если мы принимаем какие-то пилюли, у меня всегда есть упаковка и я четко знаю, что это и зачем. Лучше 300 раз перебдеть. Никаких левых шприцов я до своей задницы не допускаю.

- К кому из легкоатлеток подкатили бы, если бы не были женаты?

— Конечно, к [Кастер] Семене! Она нормальная, всегда со мной первая здоровается. Поздравляет на «Бриллиантовых лигах», даже руку жала. Мы же оба - угнетенные народы. Меня с 2016 года заставляют бегать под белым флагом, ее Международная федерация постоянно прижимает. А я еще думаю, допускать ее или нет...

- Но у нее есть жена.

- Да, вот это печаль.

- Что же делать?

- Подкатить можно к высотницам или шестовичкам. Юля Левченко — прекрасно. Анжелика Сидорова — превосходно. Есть шестовичка из Новой Зеландии Элайза Маккартни. В ту же степь — Ангелина Бенгтссон.

- Отдаете отчет, что если пойдете в политику, и вас уничтожат в интернете?

- Да. Поэтому не хочу туда идти. Но ситуации в жизни бывают разные. Допускаю, что пойти придется.