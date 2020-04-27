Гимнастка Оксана Чусовитина: «Я боялась, что Олимпиаду отменят»

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27 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Юрий Белолипецкий ]

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр Оксана Чусовитина рассказала корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Белолипецкому, как проходят её дни на самоизоляции.

В настоящее время Оксана Чусовитина выступает за Узбекистан и живёт в Ташкенте, где 22 марта ввели карантин. Корреспонденту «АН» она призналась, что очень боялась отмены Олимпиады: «До последнего я продолжала готовиться на тренировочной базе, но после объявления карантина нас распустили по домам. Я отнеслась к этому спокойно, не нервничала. Ведь был момент, когда Олимпийские игры хотели отменить вообще, а когда стало известно, что их просто перенесут – я обрадовалась Это самый лучший вариант. Придётся немного подождать, но мы ведь все в равных условиях», – поделилась спортсменка.

Единственное, что тяготит спортсменку – разлука с сыном, который сейчас живёт в Германии, где сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. Он также соблюдает строгую самоизоляцию и выходит из дома только в случае крайней необходимости.

Несмотря на вынужденную самоизоляцию гимнастка не теряет времени даром. Каждый день она проходит онлайн-тренировки, занимается самообразованием – читает книги, смотрит фильмы. «Самое приятное – это общение с мужем, с которым раньше не получалось проводить так много времени вместе. Наконец-то у меня есть возможность порадовать его новыми блюдами и обсудить все новости».

В прошлом году Оксана Чусовитина дала откровенное интервью «АН», в котором рассказала, что заставило ее выступать за Германию, откуда она черпает силы на изнурительные тренировки и почему «ноги ее не будет» в политике.