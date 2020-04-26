Бывший спортивный директор «Динамо» предположил, как COVID-19 повлияет на ситуацию в российском футболе

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26 апреля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сделал прогноз о том, как ситуация с коронавирусом повлияет на футбол в России. Эксперт считает, что грядут серьезные изменения.

По словам Орещука, бюджеты многих футбольных клубов окажутся значительно урезаны, однако это приведет к возвращению «к адекватным зарплатам, комиссионным». Он отметил, что сегодня далеко не все игроки заслуживают тех денег, которые получают.

«Боюсь, мы откатимся в нулевые годы... Футболисты снова захотят уехать в Европу. Кризис послужит хорошим толчком. Ведь на сегодняшний день многие российские игроки не заслуживают тех денег, которые получают. Их им обеспечивает наличие нужного паспорта», - считает эксперт.