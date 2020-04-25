Источник: отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с пневмонией

В субботу, 25 апреля, стало известно, что отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап госпитализирован с пневмонией.
Соответствующую информацию предоставил сегодня вечером комментатор Рамазан Рабаданов на своей страничке в социальной сети Instagram. Он выразил надежду на то, что пневмония "не сильно зацепит" его друга и он скоро вернется к нормальной жизни.
К настоящему моменту информации о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова не поступало.
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