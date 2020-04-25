Источник: отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с пневмонией

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25 апреля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Абдулманап Нурмагомедов, globallookpress/FTP

В субботу, 25 апреля, стало известно, что отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап госпитализирован с пневмонией.

Соответствующую информацию предоставил сегодня вечером комментатор Рамазан Рабаданов на своей страничке в социальной сети Instagram. Он выразил надежду на то, что пневмония "не сильно зацепит" его друга и он скоро вернется к нормальной жизни.

К настоящему моменту информации о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова не поступало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ramazan Rabadanov (@ramaz67)25 Апр 2020 в 9:59 PDT