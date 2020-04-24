Проблема пневмонии опаснее коронавируса

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24 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

У заразившихся COVID-19 наблюдаются самые разные степени повреждения лёгких. У некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, однако лёгкие почти в 70% случаев поражаются вирусом. Это означает, что появилась новая форма пневмонии бессимптомного характера.



Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал "Российской газете" об отличии простой пневмонии от коронавируса. В стационар люди попадают уже с ярко выраженной пневмонией. У многих очень тяжёлые изменения лёгких, причём заболевание очень быстро прогрессирует. В таком состоянии человеку не хватает воздуха, приходится его подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В ИВЛ нуждаются порядка 10% пациентов.



Распознать пневмонию можно посредством компьютерной томографии лёгких. Такой метод намного легче обычного рентгена. Заболевание диагностируется на начальной стадии.



Лечится пневмония антивирусными препаратами, которые применяют при ревматических заболеваниях, ВИЧ, склерозе. Специальных лекарств против коронавируса ещё не изобрели. В большинстве случаев такие препараты показывают эффективность использования, однако данная терапия подходит не для всех пациентов.



