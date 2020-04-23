Корейские спортсмены планируют покататься в Сочи… на санках

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23 апреля 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Тренировочный сбор команды Южной Кореи по санному спорту должен пройти осенью на олимпийской трассе в Красной Поляне. Об этом сообщил главный тренер корейской команды Олег Демченко. Работавший ранее в сборной России специалист, брат знаменитого саночника Альберта Демченко, подписал контракт с национальной федерацией Кореи до завершения Олимпиады-2022 в Пекине.

- В этом году в октябре мы планируем провести тренировочный сбор команды в Сочи. Потому что этот трек - один из лучших в мире. Российские специалисты готовят самый лучший лед в мире, особенно в начале сезона, - отметил главный тренер корейской команды по санному спорту Олег Демченко.

Специалист пояснил, что осенью ни на одной европейской трассе, кроме Сочи и Лиллихаммера, еще нет льда. В этом году из-за ситуации с коронавирусом у корейских саночников сорвались два тренировочных сбора в России – роликовые тренировки в Сочи и подготовка на стартовой эстакаде в Парамоново.