Биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении карьеры

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 апреля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

Стало известно, что биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить карьеру. Комментарий мужчины приводит пресс-служба Австрийской федерации лыжного спорта.

Спортсмен уверен, что сейчас для него самое подходящее время, чтобы остановиться. После операции на межпозвоночном диске у австрийца были трудные годы, продолжение карьеры было бы риском для здоровья.

«Я горжусь тем, чего достиг, и рад, что мне посчастливилось показывать высокие результаты на важных стартах. Я хотел бы поблагодарить семью и друзей, Австрийскую федерацию лыжного спорта и партнеров, с которыми мы находимся в отличных отношениях и, я надеюсь, продолжим общаться», - сказал Ландертингер.

Биатлонист хотел завершить карьеру еще в декабре, но после долгих размышлений приложил максимум усилий для подготовки к чемпионату мира, чтобы снова показать мастерство и профессионализм.

Доминик Ландертингер является двукратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира в масс-старте, а также в его активе по две серебряные и бронзовые медали мировых первенств.

Ранее величайший хоккеист в истории НХЛ Уэйн Гретцки высказался по поводу шансов Александра Овечкина побить его рекорд по заброшенным шайбам.