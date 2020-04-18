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Уэйн гретцки: «Болею за Овечкина как никто другой»

, 18:35 [ «Аргументы Недели», ]

Уэйн гретцки: «Болею за Овечкина как никто другой»
фото: соцсети

Величайший хоккеист в истории НХЛ Уэйн Гретцки высказался по поводу шансов Александра Овечкина побить его рекорд по заброшенным шайбам.

В феврале русскому бомбардиру удалось преодолеть рубеж в 700 заброшенных шайб. Лидер и капитан «Вашингтон Кэпиталз» оказался восьмым по данному показателю, обогнав Марка Мессье. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин забросил 706 шайб. На счету Гретцки – 894 голов.

"Думаю, если Александр побьет мой рекорд, то для хоккея это будет замечательно. Это будет прекрасно для Вашингтона и "Кэпиталз", для Алекса и его семьи. Я болею за него как никто другой. У меня нет ни малейших сомнений, что у Овечкина есть прекрасный шанс это сделать", - приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкину удалось забросить 48 шайб, что поставило его на первое место в списке снайперов текущего сезона лиги. Русскоязычная версия сайта НХЛ 17 апреля представила документальный фильм о русском форварде «Овечкин. Взгляд со стороны».

Ранее руководство лиги приостановила розыгрыш чемпионата из-за всемирной пандемии коронавируса.

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