Решение о сроках проведения Открытого чемпионата США по теннису будет принято в июне

Сообщается: решение о сроках проведения Открытого чемпионата США по теннису будет принято до конца июня. Сейчас турнир запланирован с 31 августа по 13 сентября.
Исполнительный директор Ассоциации тенниса Майк Доус отметил, что не исключается возможность переноса соревнования на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса.
Данный чемпионат проводится с 1881 года, российские спортсмены трижды побеждали в одиночных разрядах турнира.
Ранее был отложен старт женского чемпионата Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса нового типа.