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Решение о сроках проведения Открытого чемпионата США по теннису будет принято в июне

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Решение о сроках проведения Открытого чемпионата США по теннису будет принято в июне
pixabay.com

Сообщается: решение о сроках проведения Открытого чемпионата США по теннису будет принято до конца июня. Сейчас турнир запланирован с 31 августа по 13 сентября.

Исполнительный директор Ассоциации тенниса Майк Доус отметил, что не исключается возможность переноса соревнования на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса.  

Данный чемпионат проводится с 1881 года, российские спортсмены трижды побеждали в одиночных разрядах турнира.

Ранее был отложен старт женского чемпионата Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса нового типа.  

ЕЧ
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