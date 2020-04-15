В Белоруссии из-за пандемии коронавируса отложено начало женского чемпионата по футболу

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15 апреля 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: старт женского чемпионата Белоруссии по футболу отложен из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации белорусской федерации футбола.

Известно, что матчи первого тура соревнования должны были пройти 16-18 апреля. Но, несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19. Поэтому, старт чемпионата сезона 2020 года отложен до дальнейшего уведомления.

Отмечается: мужской чемпионат Белоруссии проходит по расписанию.

Ранее тренер сборной России по боксу Антон Кадушин выздоровел после заражения коронавирусом.