Шоу-матч Cyber TRAKTOR: хоккеисты «Трактора» и сборной России сразятся в CS:GO

Аргументы Недели → Спорт 13+

13 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Игру можно будет увидеть в прямом эфире с профессиональным комментарием от студии RuHub

Игру можно будет увидеть в прямом эфире с профессиональным комментарием от студии RuHub.

Сейчас в мире приостановлены практически все крупные чемпионаты, и профессиональные спортсмены пробуют себя в других дисциплинах. Игроки «Трактора», пока они лишены возможности заниматься любимым делом, готовы сменить краги и клюшки на виртуальное оружие и сразиться с другими профессиональными хоккеистами в киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Соперник у челябинцев более чем серьёзный – обладатели Кубков Стэнли, Гагарина, игроки сборной России, призёры различных турниров и чемпионатов Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин. За «Трактор» выступят Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев.

Игра будет продолжаться до победы одной из команд на трёх картах, её в прямом эфире с участием профессиональных комментаторов покажет студия RuHub. Трансляция будет доступна в социальных сетях («ВКонтакте»; Facebook) и на официальном сайте «Трактора», а также на Twitch-канале RuHub. Начнётся встреча в понедельник, 13 апреля, в 20:00 по московскому времени. За возможность проведения шоу-матча мы благодарим академию Cyber Traktor.

RuHub — ключевой производитель медийного контента для киберспортивной аудитории и крупнейшая русскоязычная киберспортивная студия в мире. Лучшие комментаторы, сильная аналитика и качественные трансляции всех главных событий в мире киберспорта. Входит в киберспортивный холдинг ESforce.

Cyber TRAKTOR — единственная в уральском регионе профессиональная киберспортивная организация, открытая «Трактором» и MOTTEX CYBERHIGH. Включает в себя команды по нескольким дисциплинам, а также академию для тренировок с опытными наставниками.

Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская онлайн игра, шутер от первого лица, в котором две команды – террористы и бойцы спецподразделения – противостоят друг другу. Два основных сценария: закладка бомбы и спасение заложников.

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