Футболистам клуба «Сочи» раздали беговые дорожки и урезали зарплаты

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13 апреля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Во время карантина игроки тренируются в домашних условиях.

- Пока ограничения не сняли, занимаемся в индивидуальном режиме в своих домах, квартирах. Тренер по физической подготовке под нашим руководством этот вопрос контролирует. Работаем больше на доверии. Большинство игроков остались в Сочи. Клуб сделал все, что смог: выделили беговые дорожки, велосипеды, чтобы ребята могли поддерживать функциональное состояние, не уйти в минус. То, что у нас было на базе, раздали игрокам. Некоторые ребята что-то приобретают самостоятельно, но что-то получили с базы. В условиях квартиры главная задача - не потерять форму. Объем беговой работы при этом должен быть хорошим, - рассказал наставник ФК «Сочи» Владимир Федотов.

Владимир Федотов отметил, что после возобновления Чемпионата, игрокам понадобится минимум три недели на подготовку.

- В условиях самоизоляции занятия в квартире не обеспечат необходимой подготовки на сто процентов. Да, можно поддержать какой-то уровень, не дать ослабнуть мышцам, но футбол предъявляет очень серьезные требования к организму, тем более, если чемпионат возобновится, это будет две игры в неделю. К подготовке будут предъявляться сильные требования. Если у нас будет слишком мало времени на подготовку, это серьезно увеличит травматизм, - отметил тренер.

При этом «Сочи» присоединился к числу клубов, объявивших о сокращении зарплат. По словам главного тренера клуба Владимира Федотова, недопонимании в этом вопросе не возникло. Сокращение зарплат футболистов идет в пользу технического персонала.