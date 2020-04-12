Футбол и пандемия: в Италии заговорили о возобновлении футбольного чемпионата

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12 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Тотальная самоизоляция действует в Италии с 9 марта. В пятницу премьер-министр страны Джузеппе Конте продлил национальный карантин до 3 мая. Существует вероятность, что в начале следующего месяца меры борьбы с коронавирусом будут ослаблены. Она основана на тенденции к снижению числа новых зараженных: если в конце марта Италия ежедневно регистрировала по 5-6 тысяч больных, то в последнюю неделю — 3-4 тысячи.

Футболистов самоизоляция касается, как и всех, они успели потерять физическую форму, и сразу после карантина возобновлять чемпионат никто не будет. Необходимо подобие предсезонных сборов, чтобы спортсмены набрали хоть какие-то кондиции.

Газета Corriere dello Sport озвучила предполагаемую дату возвращения итальянских клубов к тренировкам. 4 мая футболисты уже могут приступить к занятиям, пусть пока и неполноценным. При этом в СМИ сообщается, что президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина просит у министерства спорта разрешения вернуть игроков с карантина на неделю раньше — 27 апреля.

Ориентировочной датой возобновления чемпионата Италии называется 27 мая. В этот день должны состояться перенесенные матчи 25-го тура, а 31 мая может возобновиться и весь турнир.

До 2021 года в Италии все игры будут проводиться при пустых трибунах. Sport Mediaset сообщает, что правительство запретит гражданам собираться большими группами вплоть до января. Соответственно, никаких зрителей на стадионах не ожидается. Доступ на матчи будет ограничен для всех, в том числе для журналистов и для делегаций клубов. VAR временно отменят.

Президент клуба «Брешиа» Массимо Челлино резко высказался о предположениях, озвученных итальянскими СМИ: «Я не позволю футболистам «Брешиа» играть, если чемпионат возобновится. Слишком многие ведут себя эгоистично и действуют в своих интересах. Пусть с нас снимают очки, я готов на это. А президент федерации должен меньше трепаться на телевидении и лучше следить за финансовым состоянием клубов».

Отмечается, что никаких официальных решений по поводу возобновления турнира нет. Борьба с пандемией коронавируса в Италии продолжается.