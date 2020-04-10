Итальянский фигурист Грассль рассказал о ситуации с коронавирусом в своей стране

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10 апреля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что ситуация с коронавирусом в его стране улучшается. Он отметил: катки закрыты в связи с пандемией, поэтому юноша отрабатывает прыжки в домашних условиях.

«Сейчас ситуация немного улучшается, надеюсь, что скоро все это закончится. Уже разрешили выходить на пробежку, все люди начали этим заниматься, лишь бы выбраться на улицу. При этом мы обязательно должны носить маски, если ты выйдешь без маски, тебя накажут», - поделился Грассль.

Фигурист является двукратным чемпионом Италии. На чемпионате Европы 2020 года он занял четвертое место, годом ранее на европейском первенстве стал шестым.

Ранее хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в ходе онлайн-интервью с телеведущей Тиной Канделаки рассказал о ситуации, которая происходит в Нью-Йорке в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.