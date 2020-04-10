Хоккеист Евгений Малкин о пандемии в Нью-Йорке: «Уже не смешно, это кошмар, трагедия»

Аргументы Недели → Спорт 13+

10 апреля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Евгений Малкин, Russian Ice Hockey Federation/Twitter.com/globallookpress.com

Хоккеист клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в ходе онлайн-интервью с телеведущей Тиной Канделаки рассказал о ситуации, которая происходит в Нью-Йорке в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия», - поделился впечатлениями хоккеист.

Малкин уверен, что человечество выйдет с высоко поднятой головой из этой «передряги». Кроме того, спортсмен похвалил Китай, который достаточно быстро справился с коронавирусом и относительно легко вышел из ситуации, отметив, что их медицина на высоком уровне. Однако в Италии, считает он, поздно ввели защитные меры, и он в шоке от того, что происходит в Штатах.

При этом Малкин добавил, что коронавирус нового типа показал, как сильно загрязнена планета.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал об отношении звездных коллег к режиму самоизоляции и новом тренде.