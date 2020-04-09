Йонас Баер-Хоффманн: футболистов ждет нарушение психики из-за коронавируса

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9 апреля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

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Генсек Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн считает, что неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, грозит футболистам проблемами с психическим здоровьем.

"Для большинства из них это напряжённая и нестабильная работа, а неопределённость, связанная с вызванным коронавирусом кризисом, ещё больше усугубляет ситуацию", - отметил генеральный секретарь. Среди футболистов много молодых людей, которые оказались вдали от родины, родных, заключив контракты на длительный срок. Получат ли они какой-либо доход после этого сезона - неизвестно, что, естесственно, вызывает их беспокойство.

Баер-Хоффман добавил, что футболисткам приходится еще сложнее, чем футболистам, так как условия их жизни хуже, чем у мужчин, передает Reuters.