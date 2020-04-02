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Тренер сборной России по боксу, заразившийся COVID-19, находится на карантине

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Тренер сборной России по боксу, заразившийся COVID-19, находится на карантине
pixabay.com

Стало известно, что тренер сборной России по боксу Антон Кадушин находится на карантине после обнаружения у него коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кремлев отметил: у спортсмена была легкая форма заболевания, сейчас он находится под наблюдением врачей, лечение еще не закончено. После получения результатов теста Кадушина российские боксеры были повторно проверены на COVID-19.

Ранее тест игрока клуба Главной лиги футбола Северной Америки «Филадельфия» на коронавирус дал положительный результат. 

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