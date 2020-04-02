У игрока клуба Главной лиги футбола Северной Америки диагностирован коронавирус

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2 апреля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: тест игрока клуба Главной лиги футбола Северной Америки «Филадельфия» на коронавирус дал положительный результат. Имя спортсмена пока не называется.

Известно, что этот случай стал первым, который зарегистрирован в лиге. Ее руководство 12 марта приостановило сезон на 30 дней. Клубы успели провести два тура регулярного чемпионата.

Сейчас заразившийся игрок хорошо себя чувствует. Ранее у него появились первичные симптомы, но он напрямую сотрудничал с медицинским персоналом клуба и работниками здравоохранения, соблюдал рекомендации, касающиеся изоляции, других подобных случаев в команде не выявлено.

Ранее игроки московского ФК «Спартак» согласились на понижение зарплаты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая привела к приостановке сезона.