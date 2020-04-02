Артем Дзюба рассказал о коронавирусе, алкоголе и тренировках на карантине

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 апреля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба, фото: соцсети

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба пообщался с Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram. Приводим выдержки из этого разговора.

О режиме самоизоляции:

- Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Все больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита» — можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Все очень строго. Нам раздали тренировочные задания. Кому-то привозили велосипеды, инвентарь. У кого-то все уже было, те же беговые дорожки. У всех все есть. Что касается питания, то сейчас такое время, что каждый профессионал сам по себе.

О предпочтениях в еде и отношении к алкоголю:

- До 7 вечера я ем все, что хочу. Обожаю сладкое. Алкоголь? Нравится шампанское Asti Martini, могу выпить бокал вина. Сейчас опять скажут, что я как девчонка (улыбается). Но вообще мне противен алкоголь, я никогда не был пьяным. А вот без сладкого не могу, меня от него просто «штырит». Не могу без шоколадок, мороженого, сладкой еды.

В целом у меня нет никакой формулы. Я же тренируюсь. Каждый человек должен чувствовать свой организм. Могу сутки вообще не есть. Если у меня 2 килограмма лишнего веса и мне это не нравится, то могу сутки не кушать. Я спокойно к этому всему отношусь.

О ситуации с коронавирусом:

- Меня поражают наши люди. Не заботитесь о себе, но подумайте о других, подумайте о врачах. Знаю, что заболел главврач Коммунарки. Говорят, неплохо себя чувствует, продолжает работать. Молодец, сейчас непростое время.

У нас самая находчивая нация. Сколько было лозунгов: «Мы, русские, не сдаемся! Мы непобедимы! Да мы вообще всех поглотим! Нам ничего не страшно!» Возможно, водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая. Слабоумие и отвага — многие путают эти вещи.

Говорят, спортсмены - не самые умные люди. Но мы, как минимум, дисциплинированные и прекрасно понимаем, что здоровье — наше все. Наш хлеб — это наше здоровье, наши ноги. Очень боимся.

Вся Италия поначалу смеялась. Хотя в Италии же самое возрастное население, они должны были напрячься больше всех. А они смеялись — хи-хи, ха-ха. И вот что произошло. Слышал, что у игрока «Ювентуса» Ругани супруга заболела коронавирусом на четвертом месяце беременности. Как это скажется? Мне это интересно.