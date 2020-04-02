Ватерполистки «Динамо-Уралочки» присоединяются к челленджу «сидим дома»

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2 апреля 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Капитан команды Эльвина Каримова и еще несколько игроков златоустовского клуба сняли на видео свои домашние тренировки. Вся спортивная отрасль серьезно ощущает на себе негативные последствия пандемии коронавируса. «Уралочка» — не исключение.

28 марта в Златоусте должен был состояться матч четвертьфинала Кубка Европейских Чемпионов с венгерским «Дунайварошем», а с 1 апреля в Киришах был запланирован Финал четырех Чемпионата России по водному поло. Все эти турниры отложены на неопределенный срок. Но ватерполистки не поддаются унынию, а поддерживают спортивную форму в домашних условиях.

- Михаил Накоряков, главный тренер ВК «Динамо-Уралочка»: «Понимаем всю сложность ситуации. Если невозможно в полной мере проводить тренировочный и игровой процесс, то перешли на дистанционную форму тренировок. Девчонки тренируются дома и своим примером показывают всем, как надо проводить карантин. Ждем, когда завершится вынужденная пауза, постараемся пережить ее и снова выйти на пик формы».