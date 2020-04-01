Жена Малкина рассказала, что хоккеиста расстраивает реакция россиян на его новый паспорт

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1 апреля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова призналась, что ее мужа буквально затравили за то, что он получил американское гражданство. Спортсмен выступает за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Супруга Малкина рассказала, что они с Евгением расстроились из-за негативной реакции россиян на то, что хоккеист получил паспорт США. «Началось: "А, америкос!" Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес», - сказала она. Девушка заявила, что на самом деле Малкин – патриот, который очень любит Россию.

Ранее спортсмен объяснил, что гражданство другой страны необходимо ему для того, чтобы «решать бытовые и социальные проблемы».