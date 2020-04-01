«Белые Медведи» и «Толпар» сыграют в хоккей на приставке

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1 апреля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Игроки молодежных хоккейных команд проведут серию товарищеских матчей до трех побед на PlayStation в игре NHL-2020.

Уфимский «Толпар» и челябинские «Белые Медведи» являются соперниками в 1/4 финала Кубка Харламова и должны были сыграть первые матчи 20 и 21 марта в Уфе, но в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации и приостановкой текущего сезона МХЛ рассматривает возможность проведения оставшихся встреч только в августе 2020 года.

Тем не менее, игроки молодежных команд уже сейчас нашли возможность для хоккейного противостояния между собой на момент действия карантина. 1 апреля стартует серия до трёх побед в игре NHL-2020 на игровой платформе PlayStation. За челябинцев сыграет связка стражей ворот: Илья Горбунов и Виктор Селиверстов. «Толпаровцев» представят форварды Данил Башкиров и Алексей Пустозёров. Начало игры в 20:00 по челябинскому времени. Прямая трансляция будет доступна в социальной сети «Вконтакте» и на официальном сайте «Трактора». Комментатором встречи станет Виталий Пахомов (ОТВ).

Серия матчей пройдет до трех побед, продолжительность одного периода – пять минут. В случае ничейного результата в основное время и в овертайме назначается серия буллитов.

Болеем за «Белых Медведей»! На примере хоккеистов, призываем вас соблюдать меры безопасности, беречь себя и своих близких – оставаться дома. До встречи в сети!