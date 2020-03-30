Смертельные секреты Пика Победы

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 марта 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пик Победы (7439 м) - самая высокая гора Тянь-Шаня. Это самый северный семитысячник мира, отсюда: холод, ураганные ветра, совершенно непредсказуемая погода. Плюс лавины… На этой горе для восхождения нужно искать «окно», оно всего 3-4 дня! Если не попадаешь, начинаются проблемы…



Летописец советского альпинизма, мастер спорта по альпинизму СССР, «Снежный барс», Заслуженный тренер СССР Владимир Шатаев ведёт статистику по всем вершинам «Снежного барса» (пять семитысячников на территории бывшего СССР) - сколько человек взошло, сколько погибло. Вот данные на 31 декабря 2019 года. Пик Победы (7439 м): взошли 978 человек, погибли – 76. Пик Коммунизма (7495 м): 3618 - 48. Хан-Тенгри (7010 м): 3100 - 68. Пик Ленина (7134 м) – 8078 - 83 погибло… На самом деле Ленина считается относительно безопасной вершиной, такая большая смертность из-за того, что в 1990-м сошла колоссальная лавина на «сковородку», 43 человека погибло. Тут еще очень важно – акклиматизация. Люди не успевают пройти акклиматизацию, лезут наверх и умирают.



Из 76-ти погибших на пике Победы остались наверху или пропали без вести: 31 человек. Сорвались: 16. Замерзли: 11. Погибли в лавинах: 12. Инфаркт: 8. Отек легких: 2.



То, что так много людей на Победе пропали без вести – это специфика горы. Когда лавина сходит – там ничего не найдешь.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



