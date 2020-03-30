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Английский футболист Джек Грилиш попал в аварию

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Английский футболист Джек Грилиш попал в аварию
pixabay.com

Сообщается, что футболист английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш попал в аварию. Известно: спортсмен незадолго до этого выступил с обращением  всем оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

ДТП произошло утром в воскресенье. Грилиш на своей машине нанес незначительный ущерб двум припаркованным автомобилям. Футболист оставил свои данные для правоохранительных органов и покинул место аварии пешком.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой призвал руководство клубов Тинбкофф РПЛ понизить зарплаты российских футболистов на фоне пандемии COVID-19.

ЕЧ
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