Спортсмен рассказал, почему американцы смеются над русскими

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28 марта 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Фото: pixabay.com

Бывший игрок НХЛ, защитник магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Егор Яковлев назвал причину, по которой американцы смеются над россиянами.

Яковлев рассказал, что в России человек может не иметь собственного жилья и высокого дохода, но при этом отдать последние накопления за крутую машину. Хоккеист заявил, что такое поведение вызывает у американцев смех.

Также спортсмен признался, что не хочет, чтобы в России знали, сколько он зарабатывает. «Я не против публикации зарплат, мне не стыдно. Но в Америке люди нормально на это все реагируют. Что касается России, я не хочу, чтобы мой сосед знал, сколько я зарабатываю. Я не знаю, какие у него намерения. Опасаюсь только из этих соображений», - сказал Яковлев.