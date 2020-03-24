UFC: Бой Нурмагомедова и Фергюсона будет закрытым мероприятием

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24 марта 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон будут драться без зрителей, о чем заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Изначально поединок планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за распространения коронавируса в мегаполисе ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.

Сообщается, что организаторы определились с местом проведения боя, но место не называется. Известно только, что это будет закрытое мероприятие и, как отметил Уайт, «не будет никаких фанатов».

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, как Хабиб смотрит на возможность повторной встречи с Макгрегором.