Чемпионат Франции по футболу не будет проведен до 15 июня

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23 марта 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Стало известно, что чемпионат Франции по футболу не будет возобновлен до 15 июня. Об этом рассказал Бернар Каяццо, председатель союза клубов "Лиги 1".

Мужчина отметил: на данный момент клубы в общей сложности теряют около 250 млн. евро в месяц, без помощи государства половина из них обанкротится в течение полугода. Каяццо заявил, что ведущая пятерка европейских чемпионатов уже потеряла порядка 4 млрд евро.

Ранее сообщалось: в Ивановской области девятнадцать пациентов с подозрением на коронавирус находятся в больницах.