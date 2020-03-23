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Чемпионат Франции по футболу не будет проведен до 15 июня

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Чемпионат Франции по футболу не будет проведен до 15 июня
pixabay.com

Стало известно, что чемпионат Франции по футболу не будет возобновлен до 15 июня. Об этом рассказал Бернар Каяццо, председатель союза клубов "Лиги 1". 

Мужчина отметил: на данный момент клубы в общей сложности теряют около 250 млн. евро в месяц, без помощи государства половина из них обанкротится в течение полугода. Каяццо заявил, что ведущая пятерка европейских чемпионатов уже потеряла порядка 4 млрд евро.  

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