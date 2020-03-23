В Ивановской области 19 пациентов с подозрением на COVID-19 находятся в больницах

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 марта 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Ивановской области девятнадцать пациентов с подозрением на коронавирус находятся в больницах. Всего в стационаре с симптомами простудных заболеваний находятся двадцать граждан, вернувшихся из-за границы.

Известно, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был подтвержден 19 марта - у жителя региона, который вернулся из одной из стран ЕС. Сейчас мужчина чувствует себя нормально, он находится под медицинским наблюдением.

В Ивановской области всего 421 человеку проведено тестирование на наличие COVID-19 . В настоящее время 222 результата отрицательные, 198 в работе, один ранее выявленный положительный.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.