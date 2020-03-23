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В Ивановской области 19 пациентов с подозрением на COVID-19 находятся в больницах

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ивановской области 19 пациентов с подозрением на COVID-19 находятся в больницах
pixabay.com

В Ивановской области девятнадцать пациентов с подозрением на коронавирус находятся в больницах. Всего в стационаре с симптомами простудных заболеваний находятся двадцать граждан, вернувшихся из-за границы.

Известно, что первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был подтвержден 19 марта - у жителя региона, который вернулся из одной из стран ЕС. Сейчас мужчина чувствует себя нормально, он находится под медицинским наблюдением.

В Ивановской области всего 421 человеку проведено тестирование на наличие COVID-19 . В настоящее время 222 результата отрицательные, 198 в работе, один ранее выявленный положительный.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

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В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами.

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