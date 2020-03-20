Тренер Валерий Непомнящий оценил перенос чемпионата Европы: «Я с тревогой воспринял новость»

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20 марта 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Тренер Валерий Непомнящий отреагировал на сообщение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год и приостановке РПЛ из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. По его словам, подобные действия могут негативно сказаться на физическом и психологическом состоянии спортсменов.

«Я с тревогой воспринял новость о переносе Евро-2020 … Вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира ... Спортсмены живут мотивацией - желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты», - высказал тренер RT.

При этом Непомнящий отметил, что сейчас все футболисты находятся в подвешенном состоянии, т.к. пока неизвестно, когда начнутся соревнования. Однако он считает, что сейчас «самое важное не возобновление турниров, а чтобы жизнь вернулась в прежнее русло».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире отменились и перенеслись многие культурные и спортивные мероприятия.