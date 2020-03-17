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Чемпионат Европы по футболу переносится на 2021 год

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Чемпионат Европы по футболу переносится на 2021 год
пустой стадион, pixabay.com

Во вторник, 17 марта, стало известно, что чемпионат Европы по футболу было решено перенести из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили сегодня в Норвежском футбольном союзе.

Чемпионат Европы, согласно последним данным, будет перенесен на лето 2021 года. Ранее о том, что это может произойти сообщало издание L'Equipe.

Издание The Athletic в свою очередь отметило, что УЕФА может потребовать у лиг и клубов 300 миллионов евро в качестве компенсации на покрытие издержек, которые связаны с переносом чемпионата из-за коронавируса.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти в двенадцати европейских городах.

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