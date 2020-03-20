Владимир Путин рассказал, сколько времени уделяет спорту

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20 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

В феврале впервые прошёл чемпионат Лиги боевого самбо. На соревнования приехал глава государства Владимир Путин. По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, российский лидер смотрел все поединки, активно обсуждал схватки. Он также рассказал, что ведёт здоровый образ жизни.

«Уделяет внимание физической подготовке, несмотря на свой сумасшедший график занятости. Мы хотим, чтобы каждый занимался спортом, и президент доказывает, что это реально. Владимир Владимирович рассказал, что ежедневно по два часа занимается на тренажёрах, плавает. Мне приятно было узнать, что он следит за своим здоровьем. Понравилась его форма, отношение и настрой на работу. Честно говоря, завидно немного становится, что человек может так себя организовать, настроить.

Владимир Путин – настоящий пример для подражания для всех россиян, не только для самбистов», – сказал Елисеев.

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