Сергей Елисеев: «Путину понравился подход не бить лежачего»

Аргументы Недели → Спорт 13+

19 марта 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

В 2020 году впервые состоялся чемпионат Лиги боевого самбо. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев объяснил «Аргументам недели», какие изменения произошли в этом виде спорта, а также рассказал, что он думает об отмене соревнований из-за коронавируса и о чём говорил с президентом Владимиром Путиным.

– Из-за коронавируса многие спортивные мероприятия отменяют или переносят. Одни говорят, что это разумное решение, другие утверждают, зря паникуем. Вы какого мнения придерживаетесь?

– Никакой паники здесь нет. Это совершенно продуманное разумное решение. Зачем нам рисковать? Тем более рисковать нашими лучшими спортсменами. Да, появились сложности в переносах состязаний. Но лучше пусть будет так. Недавно проводили совещание по этому поводу. Всё у нас идёт системно. Стараемся и сроки вовремя перенести, и про подготовку спортсменов не забыть. Делаем всё так, чтобы люди не пострадали и лишние деньги не потратили. В конечном итоге, дай Бог, чтобы соревнования всё же состоялись, и работа прошла не впустую.

– Весной должны были пройти «Мемориал Ю.М. Потапова», Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева»? Есть ли информация, когда они состоятся?

– Всё переносим на осень. О точных сроках никто пока сказать не может. Всё зависит от того, когда будут сняты карантины с европейских стран. Будет ли усугубляться ситуация или нет. Пока ждём, как будет развиваться обстановка в мире. Когда победим этот вирус, можем уже планировать точные сроки, обсуждать, где и как проводить мероприятия.

– Как отреагировали спортсмены на перенос соревнований?

– С пониманием. Никакой паники. Все осознают, что это время просто надо переждать, чтобы потом двигаться дальше.

– В этом году будут новые правила в самбо. Расскажите о них подробнее.

– Правил новых не будет. Будут небольшие корректировки и добавления в правила международного судейства. Они незначительные. Кардинально ничего не меняется. Поправили новые формулировки, чтобы была единая трактовка. Потому что написано в документе одно, а трактуют все по-разному. Убрали замечания, есть теперь только предупреждения. За второе предупреждение отныне дают один балл вместо двух. У женщин борьба длится уже пять минут, как у мужчин. Раньше было четыре. Также будут оцениваться броски из партера. Этого тоже не было, а теперь есть.

– В феврале состоялся первый чемпионат Лиги боевого самбо. Как всё прошло?

–Да, мы провели презентацию Лиги боевого самбо в Сочи. На мой взгляд, хорошо. Прошло семь поединков среди наших юниоров. Президент Лиги Аркадий Ротенберг открыл соревнования. Владимир Путин был почетным гостем. Смотрел все поединки, активно обсуждал схватки. Ему очень всё понравилось. Интересовался правилами. Там, кстати, тоже есть изменения. Во-первых, оставили две оценки: один и два балла. Во-вторых, стали оценивать ударную технику. Главный принцип в боевом самбо – не бить лежачего. Владимиру Владимировичу этот подход очень понравился. Больше изменений нет, но они, возможно, будут еще дорабатываться. Мы пригласили самбисткую общественность, чтобы они тоже сделали свои предложения. Может, ещё что-то подкорректируем.

– Владимир Путин – мастер спорта по самбо. Он выходит на ковёр еще?

– Системно самбо он уже не занимается. Бывает, на каких-то встречах, раз в год он посетит сборы по дзюдо или по самбо. Наденет куртку и идёт тренироваться.

Владимир Владимирович и так активно ведёт здоровый образ жизни. Уделяет внимание физической подготовке, несмотря на свой сумасшедший график занятости. Мы хотим, чтобы каждый занимался спортом, и президент доказывает, что это реально. Владимир Владимирович рассказал, что ежедневно по два часа занимается на тренажёрах, плавает. Мне приятно было узнать, что он следит за своим здоровьем. Понравилась его форма, отношение и настрой на работу. Честно говоря, завидно немного становится, что человек может так себя организовать, настроить.

Владимир Путин – настоящий пример для подражания для всех россиян, не только для самбистов. Надеюсь, что он у нас на Лиге боевого самбо действительно отдохнул и получил возможность расслабиться.