В Монако не состоится этап

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20 марта 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Монако не будет проводиться в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Автомобильного клуба Монако.

Ранее было известно, что Гран-при Монако, наряду с этапами в Нидерландах и Испании, лишь отложен из-за коронавируса. Отметим: королевство впервые с 1954 года не примет гонку.

Первое соревнование по узким улицам Монте-Карло прошло в 1929 году. С 1951 по 1954 год этап в Монако не проводился после гибели одного из пилотов, но в 1955 организаторы вернули его в чемпионат.

Ранее Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба организации.