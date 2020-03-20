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В Монако не состоится этап "Формулы-1" в 2020 году

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Монако не состоится этап
pixabay.com

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Монако не будет проводиться в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Автомобильного клуба Монако.

Ранее было известно, что Гран-при Монако, наряду с этапами в Нидерландах и Испании, лишь отложен из-за коронавируса. Отметим: королевство впервые с 1954 года не примет гонку. 

Первое соревнование по узким улицам Монте-Карло прошло в 1929 году. С 1951 по 1954 год этап в Монако не проводился после гибели одного из пилотов, но в 1955 организаторы вернули его в чемпионат.

Ранее Европейская конфедерация волейбола приостановила проведение всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба организации.

 

ЕЧ
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