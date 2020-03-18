Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Крис Рид умер в 30 лет от сердечного приступа

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Крис Рид умер в 30 лет от сердечного приступа
фото из соцсети

Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа. Фигуристу, завершившему  спортивную карьеру после сезона 2017/2018, было 30 лет. О смерти брата сообщила Эллисон Рид.

Последней партнершей Криса Рида была японская фигуристка Кана Мурамото. До 2015 года он катался в паре со старшей родной сестрой Кэти Рид.

Крис Рид был двукратным победителем командного чемпионата мира, 10-кратным чемпионом Японии, а также принял участие в трех Олимпиадах — Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.  В 2010 году вместе с сестрой он занял 17 строчку на Играх в Ванкувере. Спустя четыре года пара показала 21 результат в Сочи. В паре с Мурамото Рид занял 15 место на Олимпиаде в Пхенчхане.

Спортсмен американского происхождения скончался в Детройте, - сообщает Yahoo!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Allison Reed (@al_reed15)16 Мар 2020 в 9:42 PDT

ИЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью