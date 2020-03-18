Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с юмором подошла к необходимости обезопасить себя от коронавируса. Она опубликовала в социальной сети свой снимок в весьма нестандартном наряде.
На фото Тарасова запечатлена сидящей в черном наряде, фиолетовой соломенной шляпке и пестром платке поверх лица. Тренер изящно скрестила руки, позируя для снимка. "Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя!" – подписала кадр Татьяна Анатольевна.
Напомним, к настоящему моменту пик заболевания миновал в Китае, а в странах Европы, наоборот, зараженных коронавирусом с каждым днем становится все больше.
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