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Татьяна Тарасова с юмором подошла к необходимости обезопасить себя от коронавируса

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Тарасова с юмором подошла к необходимости обезопасить себя от коронавируса
Татьяна Тарасова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с юмором подошла к необходимости обезопасить себя от коронавируса. Она опубликовала в социальной сети свой снимок в весьма нестандартном наряде.

На фото Тарасова запечатлена сидящей в черном наряде, фиолетовой соломенной шляпке и пестром платке поверх лица. Тренер изящно скрестила руки, позируя для снимка. "Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя!" – подписала кадр Татьяна Анатольевна.

Напомним, к настоящему моменту пик заболевания миновал в Китае, а в странах Европы, наоборот, зараженных коронавирусом с каждым днем становится все больше.

 

 
 
 
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Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)17 Мар 2020 в 8:14 PDT

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