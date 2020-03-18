Аргументы Недели → Спорт 13+

18 марта 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Тарасова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с юмором подошла к необходимости обезопасить себя от коронавируса. Она опубликовала в социальной сети свой снимок в весьма нестандартном наряде.

На фото Тарасова запечатлена сидящей в черном наряде, фиолетовой соломенной шляпке и пестром платке поверх лица. Тренер изящно скрестила руки, позируя для снимка. "Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя!" – подписала кадр Татьяна Анатольевна.

Напомним, к настоящему моменту пик заболевания миновал в Китае, а в странах Европы, наоборот, зараженных коронавирусом с каждым днем становится все больше.