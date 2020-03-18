Эксперт назвал три главных опасности ажиотажного спроса на продукты питания

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18 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

пустые полки в супермаркете, Heikki Saukkomaa via www.imago-i/www.imago-images.de

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод назвал три наиболее вероятных негативных последствия ажиотажного спроса на продукты.

Во-первых, по словам эксперта граждане потратят на покупку еды средства, потеря которых для некоторых слоев населения может оказаться весьма чувствительной.

Во-вторых, в течение некоторого времени товары, которые население приобретет с избытком, не будут пользоваться спросом, вследствие чего производители и торговые сети будут лишены прибыли.

В-третьих, непростой ситуацией могут воспользоваться игроки рынка продовольственных товаров и "прихватить" для себя рынок продуктов питания, а это может вылиться в монополизацию данной сферы.