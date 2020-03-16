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Умер заслуженный тренер РСФСР Сергей Харитонов

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

Умер заслуженный тренер РСФСР Сергей Харитонов
pixabay.com

Стало известно, что в Петербурге умер заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Сергей Харитонов. Ему было 64 года.

О причинах смерти не сообщается. 

В 1991 году Харитонову было присвоено звание "Заслуженный тренер РСФСР", более 30 его воспитанников были удостоены спортивного звания "Мастер спорта международного класса". 

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