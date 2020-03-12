Европейская федерация регби приостановила проведение матчей до 15 апреля из-за коронавируса

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12 марта 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass.

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Стало известно, что Европейская федерация регби приостановила проведение матчей до 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Будут перенесены встречи заключительного, пятого тура чемпионата Европы, в том числе сборных Грузии и России.

Также сообщается о переносе игр чемпионатов Европы среди игроков до 20 лет и до 18 лет, которые должны были пройти в Калининграде с 12 по 18 апреля.

Турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей. В оргкомитете сообщили, что на такие меры приходится идти ради мер предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции.