Шахматный турнир претендентов на мировую корону состоится без зрителей

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12 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей.

В оргкомитете сообщили, что на такие меры приходится идти ради мер предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. При этом самих игроков проверят на наличие симптомов заболевания.

По новым условиям, зрителей не пустят только в игровой зал, однако они смогут находиться в так называемой зоне активностей.

Турнир претендентов на участие в противостоянии за звание чемпиона мира по шахматам стартует в Екатеринбурге с 16 марта. В нем принимают участие гроссмейстеры из США, Китая, Нидерландов, и Франции, а также российские шахматисты Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса будет готова в конце апреля.