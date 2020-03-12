Шахматный турнир претендентов на мировую корону состоится без зрителей

Турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей.
В оргкомитете сообщили, что на такие меры приходится идти ради мер предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. При этом самих игроков проверят на наличие симптомов заболевания.
По новым условиям, зрителей не пустят только в игровой зал, однако они смогут находиться в так называемой зоне активностей.
Турнир претендентов на участие в противостоянии за звание чемпиона мира по шахматам стартует в Екатеринбурге с 16 марта. В нем принимают участие гроссмейстеры из США, Китая, Нидерландов, и Франции, а также российские шахматисты Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса будет готова в конце апреля.