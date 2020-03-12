Вакцина от коронавируса будет готова в конце апреля

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12 марта 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты предполагают, что с началом летнего периода коронавирусная инфекция прекратит распространение, и проблема сойдёт на «нет». Американские медики проводят лечение старыми препаратами, которые не всегда эффективны и справляются с заболеванием. Тем не менее, первая вакцина против китайской пневмонии, скорее всего, появится в конце апреля, её начнут тестировать на больных людях.



Немецкие специалисты также разрабатывают препараты против опасной пневмонии. Новые методы помогли остановить распространение заболевания на севере Италии.



В Китае вакцину создают сразу несколько клинических центров. Пока что пациентов, заразившихся коронавирусом, лечат препаратами на основе лекарств для ВИЧ–инфицированных людей. Они имеют схожие элементы и структуру. Однако данные лекарства не всегда являются эффективными, и врачи не могут спасти жизни некоторых пациентов.



Пока идёт разработка вакцины против китайской пневмонии, количество заболевших, не уменьшается, а, напротив, увеличивается. На сегодняшний день случаи заболевания вирусом имеются и в России.



