Матч ватерпольного Еврокубка с участием «Уралочки» перенесли из-за коронавируса

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12 марта 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Европейской лигой водных видов спорта (LEN) принято решение о переносе игр четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. В письме, направленном LEN участникам международных соревнований, сказано, что это является мерой сдерживания распространения коронавирусной инфекции ( COVID-19).

Таким образом, ответный матч четвертьфинала по водному поло среди женских команд Евролиги “Динамо-Уралочка” (Россия) - “Дунайварош” (Венгрия), который был запланирован на 28 марта в Златоусте, перенесен на неопределенный срок. Первая игра состоялась в Венгрии 8 февраля и завершилась вничью 11:11. Для прохождения в следующий раунд Еврокубка нашей команде достаточно победы с любым счетом.

Европейская лига водных видов спорта (LEN) будет осуществлять мониторинг ситуации с коронавирусной инфекцией в мире и проинформирует о новой дате проведения соревнований.