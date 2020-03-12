Всероссийские детские соревнования по фристайлу прошли в горах Сочи

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12 марта 2020, 00:40 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

В дисциплине могул состязались 70 ребят из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Томска. На трассы курорта «Роза Хутор» вышли юные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет.

- Большая часть участников соревнований – представители Сочи и Краснодарского края. Горнолыжный спорт получил серьезное развитие в регионе благодаря созданной к Олимпиаде инфраструктуре. В этом году на трассах «Роза Хутор» прошел российский этап женского Кубка мира. Мы тоже воспитываем чемпионов. У нас уже есть свои победители и призеры национальных и европейских первенств, - рассказали в Центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта Краснодарского края.

Специально для детских соревнований курорт «Роза Хутор» подготовил трассы «Ювента» и Сноу-парк. Увидеть мастерство будущих чемпионов смогли все желающие. Детские состязания по горнолыжному спорту различного уровня стали доброй традицией на горном курорте. За сезон в горах Сочи проходит восемь различных стартов.

- «Роза Хутор» поддерживает нас не первый год. Нам регулярно дают возможность тренироваться на склонах курорта. Школа по зимним видам спорта в Сочи была создана в 2010 году, сегодня на отделениях горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда занимаются 266 ребят. Воспитанники школы входят в состав сборной команды Краснодарского края по этим видам. Тренировки в горах проходят несколько раз в неделю. Ежегодно курорт «Роза Хутор» обеспечивает наших воспитанников и тренеров сезонными ски-пассами. В год мы получаем около 300 ски-пассов, - отметила руководитель спортивной школы № 14 в Сочи Наталья Нищун.

Помимо инфраструктуры и возможностей для катания воспитанникам спортивных школ на курорте «Роза Хутор» в этом году открылись специальные обучающие кэмпы для детей. За несколько дней их здесь ставят на лыжи. Показать свое мастерство юные горнолыжники могут на традиционных соревнованиях «Хуторенок», которые организуют на курорте каждую неделю. Как уточнили в пресс-службе «Роза Хутор» в этих любительских стартах за сезон принимают участие около 750 детей.