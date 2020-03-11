Спортивный эксперт оценил перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса

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11 марта 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Спортивный журналист Алексей Осин отреагировал на заявление члена японского оргкомитета Олимпиады-2020 Харуюки Такахаши о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции могут перенести мероприятие.

«Сложно сказать, кто растеряет форму или нет. Это дело индивидуальное. Другое дело, что будет с олимпийскими лицензиями. Пройдет лето, начнутся новый сезон и новые соревнования. Будут ли допускать по этим соревнованиям или по тем лицензиям, которые добыты ранее? Если на год перенесут, то кто выступит? А если через два года? Это порождает максимум проблем», - высказал собеседник радио Sputnik.

Осин добавил, что данные действия повлекут за собой возникновение множества проблем у спортсменов, а также кардинальные изменения в международном календаре соревнований.

При этом Харуюки Такахаши считает, что перенос Игр на срок до года будет сложным, поскольку в этом случае Олимпиада совпадет одновременно с другими важными спортивными событиями.