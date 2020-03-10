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У российского спортсмена диагностировали коронавирус

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

У российского спортсмена диагностировали коронавирус
pixabay.com

У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностировали коронавирус. Сейчас спортсмен находится в одной из больниц Абу-Даби с подтвержденным диагнозом. 

Ранее в марте поместили на карантин российскую велокоманду после отмены двух этапов многодневной гонки "Тур ОАЭ" из-за коронавируса нового типа. 

О распространении пневмонии неизвестного происхождения в Китае стало известно в конце декабря. В настоящее время заражены более 100 тысяч человек, более 4 тысяч погибли. 

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