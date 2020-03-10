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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Баффало"

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Хоккейный клуб
pixabay.com

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" проиграл в серии буллитов "Баффало" со счетом 2:3 в  гостевом матче. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Олофссон и Джек Айкел, а у проигравших отличились Александр Овечкин  и Дмитрий Орлов . В следующей игре "Вашингтон" в ночь на пятницу примет "Детройт", "Баффало" тогда же на выезде сыграет с "Монреалем".

Напомним: Овечкин уже догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в списке лучших снайперов текущего сезона, у них по 48 шайб. В регулярных чемпионатах у Александра стало 706 шайб, это восьмой показатель в истории НХЛ.

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