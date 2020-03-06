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Баскетбольный клуб "Торонто" досрочно вышел в плей-офф НБА

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Баскетбольный клуб
pixabay.com

Баскетбольный клуб "Торонто" в гостевом матче обыграл "Голден Стэйт" со счетом 121:113. Встреча произошла в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Самым результативным игроком стал защитник "Торонто" Норман Пауэлл, в активе спортсмена 37 очков, 3 подбора, 2 передачи и 3 перехвата. Также свою первую игру после травмы провел баскетболист из "Голден Стэйт" Стефен Карри, он сломал руку в конце октября прошлого года.

Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции канадский клуб занимает второе место, одержав 44 победы и потерпев 18 поражений. Команда обеспечила себе участие в плей-офф НБА.

Ранее российская биатлонистка Светлана Слепцова намерена оспорить решение о дисквалификации через Спортивный арбитражный суд. Спортсменка уже подала соответствующую апелляцию.

 

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