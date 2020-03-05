Все новости >>

//Спорт 13+

Российская биатлонистка оспорит дисквалификацию в суде

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Российская биатлонистка оспорит дисквалификацию в суде
Фото: pixabay.com

Российская биатлонистка Светлана Слепцова намерена оспорить решение о дисквалификации через Спортивный арбитражный суд. Спортсменка уже подала соответствующую апелляцию.

«Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова подала жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации», - сообщил адвокат Слепцовой. При этом он напомнил, что месяц назад Международный союз биатлонистов признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. Россиянку дисквалифицировали на два года. Её обвинили в использовании запрещенной субстанции и аннулировали результаты, начиная с 22 марта 2013 года. Отмечается, что дисквалификация не лишает Слепцову наград.

АБ

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан