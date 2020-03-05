Российская биатлонистка оспорит дисквалификацию в суде

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5 марта 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Российская биатлонистка Светлана Слепцова намерена оспорить решение о дисквалификации через Спортивный арбитражный суд. Спортсменка уже подала соответствующую апелляцию.

«Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова подала жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации», - сообщил адвокат Слепцовой. При этом он напомнил, что месяц назад Международный союз биатлонистов признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. Россиянку дисквалифицировали на два года. Её обвинили в использовании запрещенной субстанции и аннулировали результаты, начиная с 22 марта 2013 года. Отмечается, что дисквалификация не лишает Слепцову наград.