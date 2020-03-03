Шипулин призвал вопрос по подлинности подписей Родченкова расследовать отдельно

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3 марта 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Антон Шипулин, фото из соцсети

Знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал информацию о том, что подписи Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной поддельные.

"Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально", - высказался Шипулин. По его убеждению, "вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно".

"Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же", - подчеркнул биатлонист, завоевавший в своей спортивной карьере множество наград.

Он подчеркнул, что "спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательств". "Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об Олимпийских медалях, званиях призеров и чемпионов Олимпиады, речь идет и о чести нашей страны", - написал депутат Госдумы Антон Шипулин.

Адвокат биатлонисток Алексей Панич, ссылаясь на заключение британских и российских экспертов, заявил, что подписи Родченкова поддельные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)2 Мар 2020 в 6:43 PST