Всероссийская федерация легкой атлетики получила аккредитацию Минспорта РФ

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2 марта 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Минспорт восстановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

Руководитель министерства Олег Матыцин выразил надежду, что ее новое руководство будет активно сотрудничать с возглавляемым им ведомством в части восстановления и укрепления отношений с World Athletics.

Причиной для приостановки действия аккредитации, которую в конце января подписал все тот же Матыцин, стало невыполнение со стороны федерации обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. 28 февраля ВФЛА провела внеочередную выборную конференцию, и выбрала нового президента, им стал Евгений Юрченко.

«Надеюсь, что пути выхода из кризиса будут найдены, прежде всего касающиеся восстановления прав наших спортсменов по участию в международных соревнованиях и в дальнейшем – полного восстановления в качестве члена World Athletics», – сказал Матыцин.