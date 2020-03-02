Тренер мужской сборной России по биатлону Белозеров объявил состав команды на этапы Кубка мира

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2 марта 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Матвей Елисеев, фото с сайта Международного союза биатлонистов

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров объявил состав команды на этапы Кубка мира в Чехии (Нове-Место) и Финляндии (Контиолахти). За сборную России выступят: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Соревнования в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта, в Контиолахти – с 12 по 15 марта, - сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Этапа Кубка мира в чешском Нове-Место проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. В Чехии зафиксировано три случая заражения.

Поклонники биатлона рады, что Логинов и Хилил примут участие в соревнованиях. "Очень рада буду видеть Логинова и Халили-удачи и большого везения обоим!!!", - написала комментарий к сообщению Губерниева в соцсети "Женечка Сурикова".

Матвей Елисеев сегодня победил в спринтерской гонке на чемпионате Европы 2020 года.